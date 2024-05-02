مجموعة فقيه السعودية للرعاية الصحية تتطلع لجمع 773 مليون دولار في طرح عام أولي

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أعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه (مجموعة فقيه للرعاية الصحية)، إحدى أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في المملكة العربية السعودية، في بيان اليوم الخميس إنها تستهدف جمع ما يصل إلى 2.9 مليار ريال (773.27 مليون دولار) من خلال بيع 21.47% من أسهمها في طرح عام أولي ببورصة الرياض.

وحددت الشركة النطاق السعري الاسترشادي للطرح بين 53 ريالا إلى 57.5 ريال (29.46 دولار) للسهم، وبذلك تتراوح القيمة السوقية للشركة بين 12.3 مليار ريال إلى 13.3 مليار ريال (3.28 مليار دولار - 3.55 مليار دولار).

وأوضحت الشركة في البيان عزمها بيع 49.8 مليون سهم، منها 30 مليون سهم جديد، علاوة على 19.8 مليون من الأسهم الحالية.

وشهدت البورصة السعودية، أضخم أسواق المال وأكبرها قياسا بحجم السيولة في العالم العربي، زيادة في عمليات الطرح العام الأولي لشركات قطاع الرعاية الصحية في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية وشركة النهدي الطبية وشركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما).