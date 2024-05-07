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خاص

"Cedra Markets": الأسواق تواجه معضلتان على المدى القصير

دبي - العربية.نت
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قال رئيس قسم الأسواق العالمية في "Cedra Markets" جو يرق، إن أرقام الوظائف الأميركية التي تم إعلانها مؤخرا دعمت أسواق وول ستريت.

وأضاف يرق في مقابلة مع "العربية Business" إن الأسواق تواجه على المدى القصير انخفاض في العجلة الاقتصادية، وبقاء التضخم في مستويات مرتفعة.

وقال "المركزي" الأوروبي كنا نتوقع أن يخفض الفوائد في يونيو المقبل، والاقتصاد الأوروبي أفضل من التوقعات السابقة، ولهذا من المحتمل أن يخفض البنك المركزي الأوروبي بين 50 و75 نقطة أساس".

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