التايمز: "شي إن" قد لا تكون مؤهلة للإدراج في مؤشر فوتسي 100 بعد الطرح

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ذكرت صحيفة التايمز، أن شركة شئ إن الصينية قد لا تكون مؤهلة للإدراج في مؤشر فوتسي 100 حتى مع استعدادها للطرح العام الأولي، الذي من المرجح أن يكون واحدا من أكبر الاكتتابات على الإطلاق في المملكة المتحدة، بتقييم عند 64 مليار دولار.

ونقلت الصحيفةُ عن مصادر مطلعة، أن عدد الأسهم التي تبيعها "شئ إن" لن يفي بالحد الأدنى لمتطلبات الإدراج في مؤشرات فوتسي.

وبموجب قواعد البورصة، يجب أن يكون لدى الشركات التي تم تأسيسها خارج المملكة المتحدة حد أدنى للتداول الحر بنسبة 25%.