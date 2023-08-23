اقتصاد الصين
9.3 مليار دولار تخارجات الصناديق الأجنبية من السوق الصينية خلال 12 يوماً
في أطول موجة بيع منذ تتبع البيانات عام 2016
وضع القراءة
100% حجم الخط
سجل المستثمرون العالميون في الأسواق العالمية، أطول سلسلة صافي مبيعات في الأسهم القيادية الصينية في نحو سبع سنوات.
بحسب تقرير حديث، فقد تخارجت الصناديق الأجنبية من نحو 9.3 مليار دولار خلال فترة 12 يوماً فقط، في أطول موجة بيع منذ أن بدأت وكالة بلومبرغ في تتبع هذه البيانات منذ عام 2016.
مادة اعلانية
ويأتي هذا التخارج من السوق الصينية مع تزايد المخاوف حيال الضغوط التي تواجهها السوق العقارية في البلاد وما قد ينتج عنها من تداعيات سلبية على قطاعها المالي.
وقد تراجع مؤشر "CSI 300" الذي يعكس أداء أكبر 300 سهم في بورصتي شنغهاي وبورصة "Shenzhen" إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر الماضي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
سوق دبي المالي يخترق أعلى مستوى له منذ 9 سنواتسوق السعودية تصعد بنحو 0.4% في منتصف التعاملات غداء عمل
-
صندوق النقد يتوقع انخفاض نمو الناتج الإجمالي النفطي في الكويت عام 2023بسبب تخفيضات إنتاج النفط اقتصاد
-
البرازيل تقر قواعد مالية جديدة تنهي العمل بسقف الإنفاق الحكوميتوسيع البرامج الاجتماعية بخطة إنفاق طموحة اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية