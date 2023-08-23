9.3 مليار دولار تخارجات الصناديق الأجنبية من السوق الصينية خلال 12 يوماً

سجل المستثمرون العالميون في الأسواق العالمية، أطول سلسلة صافي مبيعات في الأسهم القيادية الصينية في نحو سبع سنوات.

بحسب تقرير حديث، فقد تخارجت الصناديق الأجنبية من نحو 9.3 مليار دولار خلال فترة 12 يوماً فقط، في أطول موجة بيع منذ أن بدأت وكالة بلومبرغ في تتبع هذه البيانات منذ عام 2016.

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ويأتي هذا التخارج من السوق الصينية مع تزايد المخاوف حيال الضغوط التي تواجهها السوق العقارية في البلاد وما قد ينتج عنها من تداعيات سلبية على قطاعها المالي.

وقد تراجع مؤشر "CSI 300" الذي يعكس أداء أكبر 300 سهم في بورصتي شنغهاي وبورصة "Shenzhen" إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر الماضي.