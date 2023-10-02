"أديبك" يؤكد على أهمية التحول "السلس" إلى الطاقة النظيفة

قال موفد قناة "العربية" إلى مؤتمر "أديبك" للطاقة في أبوظبي، ناصر الطيبي، إن هناك رسالة موجهة من مجموعة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مفادها أنه لا يزال هناك دور أساسي منوط بصناعة النفط والغاز، وأن الدعوات إلى التوجه إلى الطاقة النظيفة يجب ألا تكون على حساب "انتقال سلس" للطاقة حتى لا يحصل اختلال خطير في حاجة العالم المتنامية من الطاقة.

وانطلق في وقت سابق اليوم مؤتمر "أديبك" للطاقة في أبوظبي، وكان من أبرز المتحدثين الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، الذي أكد أن نقص الاستثمار يعرض أمن الطاقة للخطر.

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وأضاف أمين عام أوبك: "ندعو إلى مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، ونرى أن دعوات وقف الاستثمار سيكون لها نتائج عكسية"، وأكد الغيص أن منظمة "أوبك" متفائلة بشأن الطلب على النفط. وكان كبير مسؤولي منظمة "أوبك"، حذر منتصف الشهر الماضي، من التخلي عن الوقود الأحفوري، في أول رد على تصريحات وكالة الطاقة الدولية الأخيرة.