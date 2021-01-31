وول ستريت
ملايين الدولارات بسرعة.. هكذا استفاد المسؤولون في GAMESTOP
مع خسارة صناديق التحوط مليارات الدولارات في حرب GAMESTOP جنى بعض مسؤولي الشركة ملايين الدولارات من الصعود الصاروخي لسهمها، بقفزة غير مسبوقة بأكثر من 1600% خلال شهر يناير 2021، بحيث جاءت أرباحهم على النحو التالي:
- رايان كوهين: ارتفعت قيمة حيازته لأسهم GAMESTOP من 75 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار.
- دونالد فوس: ارتفعت قيمة حيازته لأسهم GAMESTOP من 12.5 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار.
- جورج شيرمان: قفزت قيمة حيازته لأسهم GAMESTOP من 45 مليون دولار إلى 1.13 مليار دولار.
جيمس بيل: زادت قيمة حيازته لأسهم GAMESTOP من 9.9 مليون دولار إلى 247 مليون دولار.