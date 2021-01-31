مع خسارة صناديق التحوط مليارات الدولارات في حرب GAMESTOP جنى بعض مسؤولي الشركة ملايين الدولارات من الصعود الصاروخي لسهمها، بقفزة غير مسبوقة بأكثر من 1600% خلال شهر يناير 2021، بحيث جاءت أرباحهم على النحو التالي:

- رايان كوهين: ارتفعت قيمة حيازته لأسهم GAMESTOP من 75 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار.

- دونالد فوس: ارتفعت قيمة حيازته لأسهم GAMESTOP من 12.5 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار.

- جورج شيرمان: قفزت قيمة حيازته لأسهم GAMESTOP من 45 مليون دولار إلى 1.13 مليار دولار.

جيمس بيل: زادت قيمة حيازته لأسهم GAMESTOP من 9.9 مليون دولار إلى 247 مليون دولار.