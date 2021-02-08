- تقدم خدمات إدارة ثروات عائلة واحدة أو عددًا صغيرًا من عائلات تمتلك ثروات عالية جدًا.

- تقدم خدمات التخطيط المالي والضريبي والمشورة والتأمين وإدارة الممتلكات العقارية وغيرها.

- الحد الأدنى لتأسيس مكتب عائلي بشكل عام هو 100 مليون دولار.

- كريديه سويس يقدر أن ما بين 6500 و10500 مكتب عائلي موجود عالميا.

- مؤسسة كامبدين للأبحاث: 7300 مكتب عائلي عالميا.

- مؤسسة كامبدين للأبحاث: 42% من المكاتب العائلية في أميركا الشمالية تيلها أوروبا بـ 32%.

- سنغافورة تشهد اهتماما متزايدا لإنشاء المكاتب العائلية بسبب الحوافز التي تقدمها وسهولة ممارسة الأعمال.

- العديد من العائلات الثرية تختار سنغافورة لفرص الاستثمار التي توفرها في اقتصادات آسيا سريعة النمو.

- إجمالي الأصول التي تديرها المكاتب العائلية قدرت عند 5.9 تريليون دولار في 2019.

- ثروات العائلات التي تقف وراء المكاتب العائلية تقدر بـ 9.4 تريليون دولار.