صندوق رؤية سوفت بنك:
- أكبر صندوق للاستثمار المباشر في قطاع التكنولوجيا.
- استراتيجيته هي شراء أسهم في الشركات الخاصة.
- أكبر المساهمين: صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
- ارتفاع قيمة الاستثمارات بالأسهم 240% منذ أزمة مارس هي الأعلى منذ عام 2000.
المدير المالي لصندوق رؤية سوفت بنك:
- الأداء القوي للصندوق ناجم عن توفر السيولة بشكل كبير ومعدلات الفائدة المتدنية.
- الأداء القوي لصندوق رؤية سوفت بنك مع ارتفاع أسعار الأسهم العالمية دعم المحفظة الاستثمارية للصندوق.
- الأداء القوي لصندوق رؤية سوفت بنك دعم بشكل أساسي من ارتفاع أسعار أسهم شركتي Uber وDoorDash.
استثمارات صندوق رؤية سوفت بنك:
- أكبر مساهم في شركة Uber.
- استثمار بلغت قيمته 7.7 مليار دولار.
- القيمة السوقية للحصة الآن تبلغ 11.3 مليار دولار.
- شركة DoorDash الأميركية لتوصيل الطعام.