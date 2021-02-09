صندوق رؤية سوفت بنك:

- أكبر صندوق للاستثمار المباشر في قطاع التكنولوجيا.

- استراتيجيته هي شراء أسهم في الشركات الخاصة.

- أكبر المساهمين: صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

- ارتفاع قيمة الاستثمارات بالأسهم 240% منذ أزمة مارس هي الأعلى منذ عام 2000.

المدير المالي لصندوق رؤية سوفت بنك:

- الأداء القوي للصندوق ناجم عن توفر السيولة بشكل كبير ومعدلات الفائدة المتدنية.

- الأداء القوي لصندوق رؤية سوفت بنك مع ارتفاع أسعار الأسهم العالمية دعم المحفظة الاستثمارية للصندوق.

- الأداء القوي لصندوق رؤية سوفت بنك دعم بشكل أساسي من ارتفاع أسعار أسهم شركتي Uber وDoorDash.

استثمارات صندوق رؤية سوفت بنك:

- أكبر مساهم في شركة Uber.

- استثمار بلغت قيمته 7.7 مليار دولار.

- القيمة السوقية للحصة الآن تبلغ 11.3 مليار دولار.

- شركة DoorDash الأميركية لتوصيل الطعام.