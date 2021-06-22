الأفراد أم المؤسسات.. من يحصل على حصة في شركة الاتصالات السعودية

قال عبدالعزيز الغدير متابع لقطاع الاتصالات، إنه من المتوقع أن يتخارج صندوق الاستثمارات العامة السعودي من جزء من حصته بشركة إس تي سي، ويحتفظ بحصة مسيطرة تتراوح بين 30 و50%.

وأضاف في حديثه للعربية، أن عملية البيع ستوفر سيولة لصندوق الاستثمارات العامة، لإعادة ضخها في قطاعات أخرى مفيدة للاقتصاد السعودي.

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وأوضح أن شركة اس تي سي تعد جاذبة للمسثمرين سواء المحليين والأجانب لشراء حصة كبيرة من الشركة، متوقعا أن يتم طرح حصة من الشركة لمستثمر استراتيجي وليس للأفراد.