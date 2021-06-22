.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأفراد أم المؤسسات.. من يحصل على حصة في شركة الاتصالات السعودية

الاتصالات السعودية

الأفراد أم المؤسسات.. من يحصل على حصة في شركة الاتصالات السعودية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال عبدالعزيز الغدير متابع لقطاع الاتصالات، إنه من المتوقع أن يتخارج صندوق الاستثمارات العامة السعودي من جزء من حصته بشركة إس تي سي، ويحتفظ بحصة مسيطرة تتراوح بين 30 و50%.

وأضاف في حديثه للعربية، أن عملية البيع ستوفر سيولة لصندوق الاستثمارات العامة، لإعادة ضخها في قطاعات أخرى مفيدة للاقتصاد السعودي.

وأوضح أن شركة اس تي سي تعد جاذبة للمسثمرين سواء المحليين والأجانب لشراء حصة كبيرة من الشركة، متوقعا أن يتم طرح حصة من الشركة لمستثمر استراتيجي وليس للأفراد.

اختيار المحررين
7 أسباب.. للاستمتاع بسنوات العمر الذهبية بعد الـ60 7 أسباب.. للاستمتاع بسنوات العمر الذهبية بعد الـ60
خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل
الأكثر قراءة
ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث! ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث!
مصر.. الإعدام لعراقي استأجر عاطلا لاغتصاب زوجته.. فقتلها مصر.. الإعدام لعراقي استأجر عاطلا لاغتصاب زوجته.. فقتلها
14 علامة غير متوقعة على احتمال الإصابة بسرطان الرئة 14 علامة غير متوقعة على احتمال الإصابة بسرطان الرئة
خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل
السعودية.. هذه تفاصيل الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لتطبيق السعودية.. هذه تفاصيل الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لتطبيق "توكلنا"
السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة
قبل أن تذهب
تعرف على أكثر 3 طائرات مسيرة تطوراً وفتكاً على مستوى العالم
تعرف على أكثر 3 طائرات مسيرة تطوراً وفتكاً على مستوى العالم
اكتشف المزيد