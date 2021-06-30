ما حجم التغييرات التي تحدثها الفينتك في القطاع المصرفي المحلي والعالمي؟

قال بول كيروز رئيس التكنولوجيا المالية في "بي دبليو سي" قسم القانون إن المنافسة الشرسة بين شركات التكنولوجيا والمصارف نجحت فيها شركات التكنولوجيا المالية في عمل اختراق كبير بالقطاع المصرفي والمدفوعات والقروض.

وأوضح أن شركات التكنولوجيا استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في شراكتها مع بعض المصارف مثل الشراكة بين أبل باي وجولدمان ساكس.

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وأشار في حديثه للعربية أن المنافسة أجبرت البنوك على المشاركة مع شركات التكنولوجيا المالية أو تعديل نماذج عملها.

وأكد أن المصرفية المفتوحة سيكون لها تأثير كبير على المصارف وشركات الفينتيك.