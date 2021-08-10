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أهم نقاط الميزانية السعودية  للربع الثاني والنصف الأول

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اقتصاد السعودية

أهم نقاط الميزانية السعودية للربع الثاني والنصف الأول

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أهم نقاط الميزانية السعودية للربع الثاني والنصف الأول

- نسبة العجز في الربع الثاني تراجعت بـ 38% لتسجل 4.7 مليار ريال

- نمو الإيرادات النفطية بـ 13% مقارنة بالربع الأول

- نمو الإيرادات غير النفطية بـ 31% مقارنة بالربع الأول

- الإيرادات غير النفطية قفزت بأكثر من 200% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة

- الإيرادات النفطية السعودية ارتفعت بـ 38% في الربع الثاني على أساس سنوي لتسجل 132 مليار ريال

- الإيرادات غير النفطية في النصف الأول 204 مليارات ريال ارتفعت بـ 101% مقارنة بنفس الفترة

- مصروفات السعودية على المنافع الاجتماعية ارتفعت بـ 41% فصليا

- مصروفات السعودية الفصلية على المنافع الاجتماعية ارتفعت بـ 101% مقارنة بنفس الفترة

- الإنفاق الرأسمالي للسعودية 22 مليار ريال في الربع الثاني ارتفع بـ 47%

- نسبة تمويل العجز من الدين الخارجي تراجعت بـ 83% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول

- الدين العام بنهاية النصف الأول 922 مليار ريال ارتفع بـ 8% مقارنة بنهاية العام الماضي.

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