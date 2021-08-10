أهم نقاط الميزانية السعودية للربع الثاني والنصف الأول
أهم نقاط الميزانية السعودية للربع الثاني والنصف الأول
- نسبة العجز في الربع الثاني تراجعت بـ 38% لتسجل 4.7 مليار ريال
- نمو الإيرادات النفطية بـ 13% مقارنة بالربع الأول
- نمو الإيرادات غير النفطية بـ 31% مقارنة بالربع الأول
- الإيرادات غير النفطية قفزت بأكثر من 200% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة
- الإيرادات النفطية السعودية ارتفعت بـ 38% في الربع الثاني على أساس سنوي لتسجل 132 مليار ريال
- الإيرادات غير النفطية في النصف الأول 204 مليارات ريال ارتفعت بـ 101% مقارنة بنفس الفترة
- مصروفات السعودية على المنافع الاجتماعية ارتفعت بـ 41% فصليا
- مصروفات السعودية الفصلية على المنافع الاجتماعية ارتفعت بـ 101% مقارنة بنفس الفترة
- الإنفاق الرأسمالي للسعودية 22 مليار ريال في الربع الثاني ارتفع بـ 47%
- نسبة تمويل العجز من الدين الخارجي تراجعت بـ 83% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول
- الدين العام بنهاية النصف الأول 922 مليار ريال ارتفع بـ 8% مقارنة بنهاية العام الماضي.