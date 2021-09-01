كيف تنظر الأسواق لقرار التمسك بزيادة إنتاج النفط تدريجياً؟

طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية في مقابلة مع "العربية" : القرار الأخير لأوبك+ كان متوقعا رغم مخاوف البعض من أن الطلب قد يفوق العرض مع نهاية السنة وبالتالي قد ترتفع أسعار النفط.

أنهت مجموعة أوبك+ اجتماعها، اليوم الأربعاء، بإجماع على إبقاء سياسة الإنتاج على حالها، مع تحديد يوم 4 أكتوبر موعداً للاجتماع المقبل للمجموعة لمراجعة سياسة الإنتاج، بحسب بيان صادر عن "أوبك+".

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وأفاد بيان الاجتماع الوزاري لـ أوبك+ بتأكيد دول المجموعة، على خطة زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا كل شهر، مع تمديد مهلة التعويض للدول غير الملتزمة بمستويات الإنتاج حتى نهاية ديسمبر.

وبحسب البيان، تقدم الدول غير الملتزمة خطط التعويض بحد أقصاه 17 سبتمبر، على أن يكون الاجتماع المقبل للمجموعة في يوم 4 أكتوبر.