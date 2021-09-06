هذه المواعيد مهمة للاكتتاب بطرح "أدنوك للحفر"

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الاثنين، عن عزمها طرح حصة 7.5% في أسهم شركة "أدنوك للحفر" للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيتم فتح باب الاكتتاب أمام المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، الذي من المتوقع أن يبدأ في 13 سبتمبر الجاري، فيما من المتوقع بدء تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر 2021.

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وحول تفاصيل الطرح، سيتم بيع جميع الأسهم المطروحة من الأسهم الحالية التي تمتلكها أدنوك، وستتم إتاحة الأسهم المطروحة لأفراد ومستثمرين آخرين في إطار الطرح للأفراد في دولة الإمارات وكذلك لمستثمرين مؤهلين في إطار الطرح للمستثمرين المؤهلين، فيما سيتم حجز نسبة 5% من الأسهم المطروحة لصالح جهاز الإمارات للاستثمار.