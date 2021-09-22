الفيدرالي الأميركي أمام معضلتين.. هل يثير فزع الأسواق؟

قال مهند الأعمى العضو المنتدب لشركة بيم كابيتال إن الفيدرالي الأميركي أمام معضلتين، أولهما هو كيفية طمأنة الأسواق بأنه لن يكون هناك تخفيف لشراء السندات قبل الوقت المناسب، وهو الوقت الذي يكون فيه سوق العمالة متينا، أما المعضلة الثانية، فتتمثل في كيفية إعطاء إشارة ببدء تخفيف شراء السندات دون أن يسبب هلعا في الأسواق.

وتوقع أن يبدأ الفيدرالي في تقليص شراء السندات بنهاية العام الجاري، أو أوائل العام المقبل مع بدء تحسن معدلات التوظيف وتراجع معدلات البطالة.