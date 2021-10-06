جونسون: الاقتصاد البريطاني يشهد أكبر نمو في مجموعة السبع

في كلمة لرئيس الوزراء البريطاني في آخر يوم من الاجتماع السنوي لحزب المحافظين، أكد بوريس جونسون أن الاقتصاد البريطاني يسير على الطريق الصحيح، من ناحية النمو القوي في الاقتصاد وتراجع معدلات البطالة بأكثر من المتوقع، وأن الاقتصاد البريطاني يشهد أكبر نمو في مجموعة السبع.

وشدد جونسون على أن الحل للتحديات الحالية من نقص العمالة هو تنظيم الهجرة واستقدام الموارد البشرية الماهرة، وليس العودة إلى فوضى "بريكست".