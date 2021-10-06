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هل يحل "نورد ستريم 2" المثير للجدل أزمة الغاز في أوروبا؟

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طاقة

هل يحل "نورد ستريم 2" المثير للجدل أزمة الغاز في أوروبا؟

العربية.نت

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قال خالد مال الله العوضي، مستشار الطاقة في Hawk Energy، إن إضراب عمال الطاقة النووية في فرنسا والقيود البيئية التي فرضتها أوروبا على مستهلكي الغاز والمصدرين والمستوردين تسببت في أزمة الغاز الحالية، إذ خلقت اعتماداً أكبر على الغاز مع تقليل استهلاك الفحم الذي يعد الوقود الأحفوري الأكثر توفراً في العالم والأكثر تلويثا للبيئة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن الغاز الروسي يتدفق إلى أوروبا منذ أشهر بمستويات عالية والغاز الأوروبي في أقصى طاقة له حاليا، وقد تأتي الزيادة من خط أنابيب نورد ستريم 2، لكن ثمة عوائق سياسية تمنع تشغيله حتى الآن رغم أنه جاهز بنسبة 95%.

وقال: "لكن نرى بوادر لحل هذه المشكلة".

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