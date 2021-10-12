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صندوق النقد الدولي: سوق العمل يتعافى من ضربة تلقاها خلال 2020

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صندوق النقد

صندوق النقد الدولي: سوق العمل يتعافى من ضربة تلقاها خلال 2020

دبي - العربية.نت

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رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 0.4% إلى 2.8% العام الجاري، فيما أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد المملكة بـ 4.8% في 2022، يأتي ذلك في الوقت الذي خفض فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 بشكل طفيف إلى 5.9%.

وذكر صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر أن آفاق التضخم غير واضحة رغم التوقعات بتراجع الضغط على أسعار السلع في 2022.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو 0.4% إلى 5% في 2021، فيما خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2021 بشكل طفيف إلى 5.9%.

وفي سياق متصل خفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني لهذه السنة والسنة المقبلة، مشيرا إلى تراجع الاستثمارات العامة واضطرابات في شبكات الإمداد.

وأشار صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية العالمية إلى أن القوة الاقتصادية الثانية في العالم ستسجل هذه السنة نموا في إجمالي ناتجها الداخلي لا يتخطى 8%.

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