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كيف ستشارك السعودية في قمة كوب 26؟

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اقتصاد السعودية

كيف ستشارك السعودية في قمة كوب 26؟

دبي - العربية.نت

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قال عبد العزيز المقبل الكاتب الاقتصادي المختص في الصناعة النفطية، إن السعودية اتخذت خطوات كبيرة لوضع مشهد جديد يتعلق بالتغير المناخي والحياد الكربوني.

وأشار إلى أن مبادرة السعودية الخضراء تحدد مفهوم المملكة وأهدافها فيما يتعلق بالحياد الكربوني.

وأشار إلى أن مساهمة المملكة في قمة كوب 26 في غلاكسو ستكون مختلفة عن باقي دول العالم، في ظل تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، بجانب تصريحات وزير الطاقة السعودي بأن المملكة لا تطلب تمويلا لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، ولكنها تريد أن تحقق الهدف ذاته.

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