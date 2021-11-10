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"موديز تؤكد تصنيف 9 بنوك سعودية وتغيّر نظرتها المستقبلية إلى مستقرة

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بنوك السعودية

"موديز تؤكد تصنيف 9 بنوك سعودية وتغيّر نظرتها المستقبلية إلى مستقرة

التصنيف مدعوم بشكل أساسي بأداء البنوك القوي

دبي - العربية.نت

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أكّدت وكالة موديز لخدمة المستثمرين، تصنيفات الودائع على المدى البعيد للتسعة بنوك التي تصنّفهم الوكالة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تصنيفات الديون الأساسية غير المدعومة بأصول وتصنيفات الديون الثانوية للكيانات التابعة لهم، حيثما ينطبق ذلك.

كما أكّدت الوكالة، وفقا لبيان لها، التقييمات الائتمانية الأساسية للبنوك، والتقييمات الائتمانية الأساسية المعدّلة، وتقييمات مخاطر الطرف المقابل، وتصنيفات مخاطر الطرف المقابل.

وفي الوقت نفسه، غيّرت الوكالة النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع على المدى البعيد وتصنيفات الديون الأساسية غير المدعومة بأصول من سلبية إلى مستقرة.

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وضم التصنيف بنوك البنك الأهلى السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي – المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا التصنيف مدعوماً بشكل أساسي بأداء البنوك القوي وتوقّع أن قدرة حكومة المملكة على دعم بنوك المملكة، والتي ينجم عنها رفع تصنيفات ودائع البنوك عن التقييم الائتماني الأساسي (BCA) بعدة درجات، لن تتغيّر، كما أشارت موديز من خلال تأكيدها لتصنيف المُصدر لحكومة السعودية في الفئة A1 وتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

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