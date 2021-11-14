.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس الخطوط السعودية: سنطلب طائرات للوصول لـ200 وجهة

  • الخط
السعودية

رئيس الخطوط السعودية: سنطلب طائرات للوصول لـ200 وجهة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية إبراهيم كوشي، اليوم الأحد إن الشركة تعتزم طلب طائرات عريضة البدن في 2022، لدعم خطط توسعها السريع دوليا والتي ستشهد وصولها، ووحدتها للطيران منخفض التكلفة فلاي أديل، إلى 200 وجهة أغلبها دولية بحلول عام 2030.

وتوقع كوشي عودة الشركة لتحقيق أرباح في 2023 أو 2024.

وأضاف أثناء وجوده في معرض دبي للطيران أن الشركة تتوقع نقل 85 مليون مسافر في العام بحلول 2030، ارتفاعا من 35 مليونا قبل جائحة فيروس كورونا.

وقبل الوباء، كانت الشركة الحكومية تسير رحلات إلى 90 وجهة، منها 28 داخلية.

وحصلت شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة على جائزة أفضل ناقل في قارة آسيا، وذلك خلال الحفل السنوي لمؤسسة (Air cargo news) المتخصصة في صناعة محتوى قطاع الشحن واللوجستيات.

كانت الشركة قد أعلنت في مايو 2021 البدء في تسيير 3 رحلات إضافية من هونغ كونغ على متن طائرة بوينج (B787) تلبيةً للطلب المتزايد على شحنات التجارة الإلكترونية، حيث أصبح عدد الرحلات أسبوعياً في قارة آسيا 16 رحلة تشمل -إلى جانب هونغ كونغ- كلاً من شنغهاي وغوانزو.

اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض
قبل أن تذهب
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
اكتشف المزيد