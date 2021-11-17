"نيوم" ستتميز عبر "أوكساجون" بأول نظام بيئي متكامل للموانئ

- ستتميز "نيوم" من خلال مدينة "أوكساجون" الصناعية الجديدة في السعودية بأول نظام بيئي متكامل لسلسلة التوريد والموانئ في العالم.

- مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" ستعتمد على أكثر التقنيات تقدماً بما فيها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وستشكل مركزاً للصناعات النظيفة والمتقدمة.

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- تعد نقطة محورية لقادة الصناعة الذين يرغبون بإنشاء مصانع متقدمة ونظيفة.

- التنمية الصناعية لـ "أوكساجون" ترتكز على 7 قطاعات، أبرزها الطاقة المستدامة والتنقل المستقل وابتكار حلول للمياه والإنتاج الغذائي المستدام.

- "أوكساجون" تهدف لإنشاء اقتصاد دائري حقيقي مع بيئة تعاونية مبنية على البحث والابتكار.