روسيا و أوكرانيا
ما هو موقف شركات الطاقة من الحرب الروسية الأوكرانية؟
أعلنت شركة توتال إنيرجيز الفرنسية وقف استثمارات المشاريع الجديدة في روسيا، فيما تتخارج بي بي البريطانية من حصتها في روسنفت، إلى جانب تخارج اكوينور و إكسون موبيل من روسيا.
وتخطط إيني الإيطالية لبيع حصتها في مشروع أنابيب ينقل الغاز الروسي إلى تركيا، فيما ألغت OMV خطط الاستحواذ على حصة في مشروع حقل غاز يتبع لشركة غازبروم الروسية.
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أما سيمنز إنيرجي وترافيجورا فأوقفتا عملياتهما في روسيا، كما ألغت فينترسال دِيا تمويلها لمشروع نورد ستريم 2 وأوقفت تطوير أو تنفيذ أي مشاريع أخرى في روسيا.
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