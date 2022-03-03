هل تستطيع أوروبا تقليل الاعتماد على الغاز الروسي؟

وصفت كارول نخلة الرئيسة التنفيذية لـ Crystol Energy، خطة وكالة الطاقة الدولية لتسريع استغناء أوروبا عن الغاز الروسي، بـ"الخالية من الواقع".

وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت اليوم الخميس، إن أوروبا يمكنها أن تقلل استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام، وأعلنت الوكالة خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.

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وأوضحت نخلة في مقابلة مع "العربية"، أن تقرير وكالة الطاقة الدولية، يحاول إعطاء حلول لكنه لم يأتِ بأفكار جديدة، كما أنهم يقولون إنها حلول ستعطي نتيجة على المدى القريب، وهو عكس الواقع كما هو الحال بالنسبة لجزئية استخدام الطاقة البديلة، إلى جانب أن تخزين الغاز سيرفع الطلب عليه وليس العكس.