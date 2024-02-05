تضاؤل احتمال خفض الفيدرالي الفائدة في مارس بعد تصريحات باول الأخيرة

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إن صناع السياسات من المرجح أن ينتظروا إلى ما بعد شهر مارس لخفض أسعار الفائدة، حيث سعى إلى شرح الأساس المنطقي للبنك المركزي للتخفيضات النهائية لجمهور واسع من الحضور.

وفي مقابلة أجريت يوم الخميس مع برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي إس" وتم بثها مساء الأحد، أكد باول مجدداً أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يريدون رؤية المزيد من البيانات الاقتصادية لضمان أن التضخم يسير في طريق مستدام نحو هدفهم البالغ 2%.

وقال باول: "إن خطر التحرك في وقت مبكر للغاية هو أن المهمة لم تنته بعد، وأن القراءات الجيدة حقاً التي حصلنا عليها خلال الأشهر الستة الماضية تبين بطريقة أو بأخرى أنها ليست مؤشراً حقيقياً على اتجاه التضخم".

وأضاف: "لا نعتقد أن هذا هو الحال". "لكن الشيء الحكيم الذي يجب فعله هو أن نمنح الأمر بعض الوقت ونرى أن البيانات تستمر في تأكيد أن التضخم يتحرك نحو 2% بطريقة مستدامة".

وقال باول إنه من غير المرجح أن تصل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وهي لجنة الاحتياطي الفيدرالي التي تحدد أسعار الفائدة، إلى هذا المستوى من الثقة بشأن مسار التضخم بحلول اجتماعها في 19-20 مارس/آذار، مردداً التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.

وانخفضت احتمالية خفض الفيدرالي الفائدة خلال اجتماعه المقبل المرتقب في 20 مارس من احتمالية قدرها 64% في 5 يناير 20% في 2 فبراير - لتنخفض بعد تصريحات الفيدرالي إلى مستويات 16% بحلول 5 فبراير، بحسب بيانات FedWatch الذي اطلعت عليها "العربية Business".

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لشركة "First Financial Markets" نديم السبع إن الأسواق لم تصدق تصريحات جيروم باول في نهاية عام 2023 حين وضع احتمالية إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.

وأضاف السبع، في مقابلة مع "العربية Business"، إن معدلات البطالة والتضخم الأخيرة التي تعتبر فوية تعطي باول الثقة لإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبينما تراجع التضخم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، أكد باول مراراً وتكراراً على حاجة البنك المركزي إلى رؤية المزيد من البيانات قبل خفض تكاليف الاقتراض. وأشار الأسبوع الماضي إلى أنه من غير المرجح خفض أسعار الفائدة في الربع الأول.

وتباطأ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى معدل 2.6% بحلول نهاية العام الماضي، وهو أقل بكثير من ذروته البالغة 7.1% في منتصف عام 2022.

وفي حين أن هذا لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلا أن سوق العمل لا يزال قويا. أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن البطالة ظلت عند أدنى مستوى تاريخي عند 3.7% في يناير/كانون الثاني حيث أضاف أصحاب العمل 353 ألف وظيفة أخرى.