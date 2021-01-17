خطة بايدن للتحفيز الاقتصادي:
- قيمة إجمالية 1900 مليار دولار.
- تخصيص 400 مليار دولار للقاحات كورونا وإعادة فتح المدارس.
- دعم مباشر للعائلات 1000 مليار دولار.
- تخصيص شيكات بقيمة 1400 دولار للشخص المؤهل للخطة.
- تخصيص 25 مليار دولار مساعدات لدفع الإيجارات وفواتير المياه والطاقة.
- زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة.
- تخصيص 25 مليار دولار لمؤسسات العناية بالأطفال الذين يعانون من الأزمة.
- تخصيص 440 مليار دولار لدعم المجموعات التي تعاني من تداعيات الفيروس.
- تخصيص 350 مليار دولار لدفع رواتب الطاقم الصحي وفرق الإطفاء والشرطة والمعلمين.
- تخصيص 20 مليار دولار لمساعدة النقل المشترك الذي تأثر بالأزمة.
- تخصيص 10 مليارات دولار لتحديث الأدوات المعلوماتية وتجنب هجمات قرصنة جديدة.