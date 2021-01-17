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تعرف على تفاصيل خطة التحفيز الأميركية

اقتصاد أميركا

تعرف على تفاصيل خطة التحفيز الأميركية

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العربية.نت

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خطة بايدن للتحفيز الاقتصادي:

- قيمة إجمالية 1900 مليار دولار.

- تخصيص 400 مليار دولار للقاحات كورونا وإعادة فتح المدارس.

- دعم مباشر للعائلات 1000 مليار دولار.

- تخصيص شيكات بقيمة 1400 دولار للشخص المؤهل للخطة.

- تخصيص 25 مليار دولار مساعدات لدفع الإيجارات وفواتير المياه والطاقة.

- زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة.

- تخصيص 25 مليار دولار لمؤسسات العناية بالأطفال الذين يعانون من الأزمة.

- تخصيص 440 مليار دولار لدعم المجموعات التي تعاني من تداعيات الفيروس.

- تخصيص 350 مليار دولار لدفع رواتب الطاقم الصحي وفرق الإطفاء والشرطة والمعلمين.

- تخصيص 20 مليار دولار لمساعدة النقل المشترك الذي تأثر بالأزمة.

- تخصيص 10 مليارات دولار لتحديث الأدوات المعلوماتية وتجنب هجمات قرصنة جديدة.

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