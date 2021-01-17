سعى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى إعادة تسليط الضوء على خطته لمكافحة الأزمتين الاقتصادية والصحية اللتين تمر بهما بلاده، مفضلا تجاهل قضية عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب أمام الكونغرس، وذلك قبل أيام من دخوله البيت الأبيض.

وكشف بايدن أمام صحافيين، من مسقط رأسه في ويلمنغتون في ولاية ديلاور، خطته للإنعاش والتحفيز التي تبلغ قيمتها 1900 مليار دولار وتهدف إلى مساعدات العائلات والشركات المتضررة من الوباء، مؤكدا أنه "متفائل"، وواعدا بفتح "صفحة جديدة" في البلاد.

وقال بايدن "سنتجاوز هذا معا"، مضيفا بعد أسبوع على اقتحام متظاهرين مؤيدين لترمب مبنى الكابيتول، "لكننا لا يمكننا فعل ذلك في دولة منفصلة ومنقسمة".