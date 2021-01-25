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شركات سعودية مؤثرة أسسها صندوق الاستثمارات العامة

اقتصاد السعودية

شركات سعودية مؤثرة أسسها صندوق الاستثمارات العامة

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العربية.نت

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خلال السنوات القليلة الماضية، استطاع صندوق الاستثمارات العامة إنشاء شركات حظيت بدور أساسي مؤخرا في الاقتصاد السعودي، نتعرف على بعضها في هذا الفيديو القصير من بينها:

- الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI: إطلاق عدد من المشاريع المشتركة مع شركات منها Navantia الإسبانية وThales الأميركية.

- شركة الطائرات المروحية: لديها 17 طائرة مروحية تخدم العديد من الاحتياجات كالنقل الطبي والنقل الخاص.

- الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير: تعمل على تدشين أول محطة لمعالجة النفايات من البناء والهدم في الرياض بقدرة استيعابية تصل إلى 600 طن في الساعة.

- صندوق الصناديق "جدا" : استثمار نحو 640 مليون ريال في 10 صناديق استثمارية.

- إطلاق برنامج "تطوير مدراء الصناديق الناشئين" بمشاركة العديد من مدراء الصناديق الناشئة.

- شركة إعادة التمويل العقاري: تعمل على ابتكار حلول تمويلية لتسهيل تملكهم العقاري، وقيمة التمويل بلغت أكثر من 3 مليارات ريال.

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