شركات سعودية مؤثرة أسسها صندوق الاستثمارات العامة
خلال السنوات القليلة الماضية، استطاع صندوق الاستثمارات العامة إنشاء شركات حظيت بدور أساسي مؤخرا في الاقتصاد السعودي، نتعرف على بعضها في هذا الفيديو القصير من بينها:
- الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI: إطلاق عدد من المشاريع المشتركة مع شركات منها Navantia الإسبانية وThales الأميركية.
- شركة الطائرات المروحية: لديها 17 طائرة مروحية تخدم العديد من الاحتياجات كالنقل الطبي والنقل الخاص.
- الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير: تعمل على تدشين أول محطة لمعالجة النفايات من البناء والهدم في الرياض بقدرة استيعابية تصل إلى 600 طن في الساعة.
- صندوق الصناديق "جدا" : استثمار نحو 640 مليون ريال في 10 صناديق استثمارية.
- إطلاق برنامج "تطوير مدراء الصناديق الناشئين" بمشاركة العديد من مدراء الصناديق الناشئة.
- شركة إعادة التمويل العقاري: تعمل على ابتكار حلول تمويلية لتسهيل تملكهم العقاري، وقيمة التمويل بلغت أكثر من 3 مليارات ريال.