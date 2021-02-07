- Ethereum عبارة عن تقنية blockchain لامركزية مفتوحة المصدر.

- تقنية Ethereum تستخدمها الشركات لتطوير برامج جديدة.

- تقنية Ethereum أيضا تسمح بتنفيذ ما يسمى بالعقود الذكية، وهي بمثابة المعاملات المالية وهو ما لا تسمح به البتكوين.

- Ether (ETH) هي العملة المشفرة الخاصة بمنصة Ethereum.

- Ether (ETH) ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بعد Bitcoin.

القيمة السوقية لـ Ether تبلغ 188 مليار دولار.

ارتفعت العملة المشفرة الثانية بعد Bitcoin إلى أعلى مستوى جديد عند 1752.05 دولار.

114,570,953 وحدة متاحة للتداول حاليا ولكن بعكس البتكوين فإن معروض Ether غير محدود.

- معروض Ether يزداد بحسب الضغوط التضخمية، وارتفعت العملة المشفرة Ether بـ 124% خلال سنة.