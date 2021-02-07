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أحد مؤسسي غوغل ينقل إدارة ثروته إلى سنغافورة.. لهذه الأسباب

غوغل

أحد مؤسسي غوغل ينقل إدارة ثروته إلى سنغافورة.. لهذه الأسباب

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سيرجي برين - أحد مؤسسي غوغل انتقل إلى سنغافورة:-

- إنشاء "مكتب عائلي" في سنغافورة لإدارة ثروته التي تتجاوز 86 مليار دولار.

- المكاتب العائلية هي شركات استثمار خاصة يتم إنشاؤها لإدارة أصول الأثرياء.

- مكتب "برين" باسم Bayshore Global Management تأسس أواخر العام الماضي.

- الاسم مشتق من North Bayshore في كاليفورنيا حيث يوجد المقر الرئيسي لشركة غوغل.

- "برين" تاسع أغنى رجل في العالم وأحدث ملياردير يستفيد من نظام الضرائب المنخفض في سنغافورة.

- سنغافورة توفر حوافز سخية للمكاتب العائلية.

- سنغافورة تحتضن نحو 200 مكتب عائلي تدير أصولًا بـ 20 مليار دولار.

- سنغافورة من أسهل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال التجارية وتحتل المرتبة الثانية في آسيا وفقًا للبنك الدولي.

- العديد من العائلات الثرية تختار سنغافورة لفرص الاستثمار التي توفرها في اقتصادات آسيا سريعة النمو.

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