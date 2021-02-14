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حركة المسافرين بأوروبا تعود 25 عاماً للوراء

طيران

حركة المسافرين بأوروبا تعود 25 عاماً للوراء

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دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات من اتحاد تجاري إقليمي تهاوي حركة المسافرين عبر مطارات أوروبا العام الماضي إلى مستويات 1995، بينما أبلت مراكز النقل الجوي في تركيا وروسيا حسنا مقارنة مع نظيراتها في غرب أوروبا.

وقال تقرير مجلس المطارات الدولي لمنطقة أوروبا إن المطارات الأوروبية فقدت 1.72 مليار مسافر في 2020، بما يتجاوز 70% بسبب جائحة فيروس كورونا، لتعود حركة السفر إلى مستويات لم تشهدها منذ ما قبل طفرة النقل الجوي منخفض التكلفة.

وقال أوليفر يانكوفيتش رئيس مجلس المطارات في بيان "لا يمكن لأي قطاع أن يستوعب صدمة كهذه بمفرده".

وأضاف أن المبالغ المخصصة لدعم مطارات المنطقة لم تتجاوز 2.2 مليار يورو (2.66 مليار دولار) حتى الآن، أي أقل من 8% من فاقد إيرادات العام الماضي.

وأوضح المجلس أن مطارات الاتحاد الأوروبي كانت الأشد تضررا، لا سيما بسبب حجم أسواق الطيران الداخلي في روسيا وتركيا ومتانتها النسبية - فضلا عن قيود سفر وإغلاقات أقل صرامة.

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