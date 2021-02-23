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آفاق تعافي مهمة للاقتصاد السعودي.. تعرف عليها

اقتصاد السعودية

آفاق تعافي مهمة للاقتصاد السعودي.. تعرف عليها

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دبي - العربية.نت

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وكالة Standard and Poor's للتصنيف الائتماني والتقييم المالي وصفت الاقتصاد السعودي بهذه المؤشرات:

- الاقتصاد السعودي سيتعافى من صدمة العام الماضي في 2021 - 2022.

- التعافي سيقوده ارتفاع أسعار النفط والزيادة في الاستهلاك الخاص.

- البنوك السعودية ستستفيد من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في 2021.

- أرباح البنوك السعودية ستتأثر سلبا بانخفاض أسعار الفائدة والتراجع التدريجي لحزم التحفيز.

- تصنيف البنوك السعودية قد يبقى مستقرا خلال 12-24 شهرا المقبلة.

- صندوق الاستثمارات العامة سيضخ 150 مليار ريال سنويا حتى 2025.

- إقراض الشركات سينتعش مع خلق صندوق الاستثمارات العامة مشاريع جديدة للمقاولين.

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