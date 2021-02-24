وزير البترول المصري للعربية: نستهدف تحويل مليون سيارة للعمل بالغاز

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، في مقابلة مع قناة "العربية" أن بلاده تستهدف تحويل مليون سيارة للعمل بالغاز خلال عدة سنوات.

وأشار إلى إطلاق بوابة إلكترونية لعرض مناطق البحث والتنقيب في مصر، لافتا إلى تراجع استهلاك مصر من المواد البترولية بسبب كورونا ونظام التسعير الجديد.

وأوضح الملا "مد أجل مزايدة الذهب لمنح الشركات العالمية فرصة للدراسة".

وفي سياق متصل قال إن خطة الوزارة في زيادة أعداد وانتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي كوقود بمختلف محافظات الجمهورية وعلى الطرق السريعة، تسير وفق المخطط لها وتحقق مستهدفاتها، مدعومة بتخطيط جيد وتكامل حكومي في إنهاء الإجراءات وتعاون وتنسيق واضح بين شركات تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وكفاءة تنفيذ الكوادر البشرية سواء في إقامة المحطات الجديدة أو تطوير المحطات القائمة وتحويلها لمحطات متكاملة أو تقديم الخدمات للجمهور.

وأشار إلى أن انتشار المحطات يواكبه زيادة في أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود وكذلك في كميات مبيعات الغاز بالمحطات وهو ما يؤكد على النجاح الذي تحقق لهذا المشروع بفضل الزخم الذي أحدثته المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود والتي وفرت ترويجاً ووعياً جمعياً لدى المواطنين شجعهم على الإقبال على الاستفادة من تلك الخدمة الحضارية.

وأضاف الملا أن العمل على تنفيذ التكليف الرئاسي بمضاعفة عدد محطات ومنافذ تموين الغاز الطبيعي كوقود روعي فيه التوزيع الجغرافي والسكاني والانتشار النوعي في المحافظات لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين في ظل استهداف زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلي استثماراً للوفرة المحققة في الإنتاج والاحتياطي، كما يصاحب تلك الزيادة تطوير ورفع كفاءة لمحطات التموين بالوقود.