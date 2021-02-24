.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير البترول المصري للعربية: نستهدف تحويل مليون سيارة للعمل بالغاز

اقتصاد مصر

وزير البترول المصري للعربية: نستهدف تحويل مليون سيارة للعمل بالغاز

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - فهيمة أحمد

نشر في: آخر تحديث:

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، في مقابلة مع قناة "العربية" أن بلاده تستهدف تحويل مليون سيارة للعمل بالغاز خلال عدة سنوات.

وأشار إلى إطلاق بوابة إلكترونية لعرض مناطق البحث والتنقيب في مصر، لافتا إلى تراجع استهلاك مصر من المواد البترولية بسبب كورونا ونظام التسعير الجديد.

وأوضح الملا "مد أجل مزايدة الذهب لمنح الشركات العالمية فرصة للدراسة".

وفي سياق متصل قال إن خطة الوزارة في زيادة أعداد وانتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي كوقود بمختلف محافظات الجمهورية وعلى الطرق السريعة، تسير وفق المخطط لها وتحقق مستهدفاتها، مدعومة بتخطيط جيد وتكامل حكومي في إنهاء الإجراءات وتعاون وتنسيق واضح بين شركات تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وكفاءة تنفيذ الكوادر البشرية سواء في إقامة المحطات الجديدة أو تطوير المحطات القائمة وتحويلها لمحطات متكاملة أو تقديم الخدمات للجمهور.

وأشار إلى أن انتشار المحطات يواكبه زيادة في أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود وكذلك في كميات مبيعات الغاز بالمحطات وهو ما يؤكد على النجاح الذي تحقق لهذا المشروع بفضل الزخم الذي أحدثته المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود والتي وفرت ترويجاً ووعياً جمعياً لدى المواطنين شجعهم على الإقبال على الاستفادة من تلك الخدمة الحضارية.

وأضاف الملا أن العمل على تنفيذ التكليف الرئاسي بمضاعفة عدد محطات ومنافذ تموين الغاز الطبيعي كوقود روعي فيه التوزيع الجغرافي والسكاني والانتشار النوعي في المحافظات لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين في ظل استهداف زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلي استثماراً للوفرة المحققة في الإنتاج والاحتياطي، كما يصاحب تلك الزيادة تطوير ورفع كفاءة لمحطات التموين بالوقود.

اختيار المحررين

خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات
شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد