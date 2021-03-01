دول الخليج غنية بفرص الطاقات المتجددة والاستدامة

أكدت شركة Strategy& في تقريرها الأخير، غنى دول الخليج بالطاقات المتجددة المنخفضة التكلفة، وهو ما سيساعدها بشكل كبير على الاقتراض، لاسيما الاقتراض الأخضر أو إصدار السندات الخضراء لتمويل مشاريعها الصديقة للبيئة، مستعرضة أبرز النقاط التي يجب أن تركز عليها دول الخليج في هذا القطاع: -

- التمويل الأخضر يحقق التنويع الاقتصادي ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

- التمويل الأخضر يحقق نمواً اقتصادياً يصل إلى تريليوني دولار ويؤمن مليون فرصة عمل بحلول 2030.

- لدول الخليج ميزة تنافسية هي الموارد المتجددة منخفضة التكلفة للغاية.

- كلفة الموارد المتجددة لدول الخليج أدنى من المتوسطات العالمية بـ2.5 إلى 3 مرات.

- المنهج الصحيح بالنسبة لـStrategy& هو فرض رسوم على المواد المضرة للبيئة وتقديم حوافز في مجالات الاستدامة.

- إنشاء صندوق ثروة سيادي أخضر وضخ رأس مال تأسيسي في الصندوق مع جذب الباقي من مؤسسات عالمية.