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28.5 مليار دولار استثمارات أجنبية بأدوات الدين المصرية

اقتصاد مصر

28.5 مليار دولار استثمارات أجنبية بأدوات الدين المصرية

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دبي - العربية.نت

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الاستثمارات الأجنبية في السندات السيادية المصرية تصل إلى مستويات قياسية:

- وصلت إلى 28.5 مليار دولار في نهاية فيراير.

- مصر عوّضت كامل الأموال التي خرجت من البلاد نتيجة لأزمة كورونا.

- الأموال التي أخرجت من البلاد خلال فصل الربيع الماضي بلغت 17.5 مليار دولار.

- المعدلات المرتفعة للفائدة تجذب الاستثمارات إلى السندات المصرية.

- السندات المصرية تحظى بثاني أعلى معدل للفائدة الحقيقية بين 50 اقتصاداً.

- معدل العائد على الاستثمار في السندات المصرية سجل 1.7% منذ نهاية ديسمبر.

- سندات الدول الناشئة تراجع معدل العائد عليها 2.6% منذ نهاية ديسمبر.

- السندات المصرية تستوفي متطلبات الإدراج في مؤشر "جي بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة.

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