28.5 مليار دولار استثمارات أجنبية بأدوات الدين المصرية

الاستثمارات الأجنبية في السندات السيادية المصرية تصل إلى مستويات قياسية:
- وصلت إلى 28.5 مليار دولار في نهاية فيراير.
- مصر عوّضت كامل الأموال التي خرجت من البلاد نتيجة لأزمة كورونا.
- الأموال التي أخرجت من البلاد خلال فصل الربيع الماضي بلغت 17.5 مليار دولار.
- المعدلات المرتفعة للفائدة تجذب الاستثمارات إلى السندات المصرية.
- السندات المصرية تحظى بثاني أعلى معدل للفائدة الحقيقية بين 50 اقتصاداً.
- معدل العائد على الاستثمار في السندات المصرية سجل 1.7% منذ نهاية ديسمبر.
- سندات الدول الناشئة تراجع معدل العائد عليها 2.6% منذ نهاية ديسمبر.
- السندات المصرية تستوفي متطلبات الإدراج في مؤشر "جي بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة.