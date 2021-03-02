28.5 مليار دولار استثمارات أجنبية بأدوات الدين المصرية

الاستثمارات الأجنبية في السندات السيادية المصرية تصل إلى مستويات قياسية:

- وصلت إلى 28.5 مليار دولار في نهاية فيراير.

- مصر عوّضت كامل الأموال التي خرجت من البلاد نتيجة لأزمة كورونا.

- الأموال التي أخرجت من البلاد خلال فصل الربيع الماضي بلغت 17.5 مليار دولار.

- المعدلات المرتفعة للفائدة تجذب الاستثمارات إلى السندات المصرية.

- السندات المصرية تحظى بثاني أعلى معدل للفائدة الحقيقية بين 50 اقتصاداً.

- معدل العائد على الاستثمار في السندات المصرية سجل 1.7% منذ نهاية ديسمبر.

- سندات الدول الناشئة تراجع معدل العائد عليها 2.6% منذ نهاية ديسمبر.

- السندات المصرية تستوفي متطلبات الإدراج في مؤشر "جي بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة.