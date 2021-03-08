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شراء 24% من "كريستيان لوبوتان" مقابل 541 مليون يورو

شركات

شراء 24% من "كريستيان لوبوتان" مقابل 541 مليون يورو

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دبي - العربية.نت

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- شركة Exor المملوكة لعائلة أنييلي بنسبة 53% من خلال شركة قابضة منفصلة تدخل في صفقة مع "كريستيان لوبوتان".

- شركة Exor توافق على شراء 24% من "كريستيان لوبوتان" مقابل 541 مليون يورو.

- فرص نمو في الصين وعبر التجارة الإلكترونية لـ"كريستيان لوبوتان".

- إغلاق الصفقة مع الشركة التي اشتهرت بأحذيتها ذات الكعب الأحمر في الربع الثاني 2021.

- الارتباط مع "لوبوتان" يأتي في أعقاب استثمار Exor نحو 80 مليون يورو في العلامة التجارية الصينية الفاخرة Shang Xia.

- لوبوتان تأسست في 1991 ولديها 150 متجرا في 30 دولة.

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