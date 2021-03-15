.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بلتون للعربية: لهذا السبب عرض "الدار" لسهم "سوديك" جيد جداً

عقارات مصر

بلتون للعربية: لهذا السبب عرض "الدار" لسهم "سوديك" جيد جداً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

محللة أولى للقطاع العقاري في بلتون المالية القابضة، تقى الوزيري، في مقابلة مع "العربية": عرض "الدار" للاستحواذ على 51% من "سوديك" لن يكون له انعكاسات مباشرة على إعادة تقييم مشاريع "سوديك" ورغم أن سعر سهم سوديك العادل مقيم لدينا بسعر 23 جنيهاً، وجرى تقديم عرض الدار بين 18 - 19 جنيهاً للسهم، إلا أن بلتون ترى أن سعر الصفقة جيد جدا نظرا للظروف الاستثنائية، لجائحة كورونا، وتأثيرها على السوق العقارية، وحركة الأسهم العقارية في بورصة مصر.

اختيار المحررين

بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟

الأكثر قراءة

مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟
محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء
هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ "بيتكوين"؟
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان

قبل أن تذهب

هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟
هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟

اكتشف المزيد