بلتون للعربية: لهذا السبب عرض "الدار" لسهم "سوديك" جيد جداً

محللة أولى للقطاع العقاري في بلتون المالية القابضة، تقى الوزيري، في مقابلة مع "العربية": عرض "الدار" للاستحواذ على 51% من "سوديك" لن يكون له انعكاسات مباشرة على إعادة تقييم مشاريع "سوديك" ورغم أن سعر سهم سوديك العادل مقيم لدينا بسعر 23 جنيهاً، وجرى تقديم عرض الدار بين 18 - 19 جنيهاً للسهم، إلا أن بلتون ترى أن سعر الصفقة جيد جدا نظرا للظروف الاستثنائية، لجائحة كورونا، وتأثيرها على السوق العقارية، وحركة الأسهم العقارية في بورصة مصر.