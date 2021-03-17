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مبادرات التخصيص السعودية المنجزة في 2020

اقتصاد السعودية

مبادرات التخصيص السعودية المنجزة في 2020

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مبادرات التخصيص السعودية المنجزة في 2020:

- المؤسسة العامة للحبوب: بيع الشركتين الأولى والثالثة من مطاحن الدقيق.

- وزارة البيئة والمياه والزراعة: المرحلة الرابعة من مشروع مياه ينبع المستقل.

- وزارة النقل: محطة الشحن الثانية بمطار الملك خالد الدولي.

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