مبادرات التخصيص السعودية المنجزة في 2020:
- المؤسسة العامة للحبوب: بيع الشركتين الأولى والثالثة من مطاحن الدقيق.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة: المرحلة الرابعة من مشروع مياه ينبع المستقل.
- وزارة النقل: محطة الشحن الثانية بمطار الملك خالد الدولي.
مبادرات التخصيص السعودية المنجزة في 2020
مبادرات التخصيص السعودية المنجزة في 2020:
- المؤسسة العامة للحبوب: بيع الشركتين الأولى والثالثة من مطاحن الدقيق.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة: المرحلة الرابعة من مشروع مياه ينبع المستقل.
- وزارة النقل: محطة الشحن الثانية بمطار الملك خالد الدولي.