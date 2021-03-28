الناقلة الجانحة في السويس تؤثر على إمدادات النفط الخام

ضغطت مخاوف من تأخير تعويم ناقلة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس، على إمدادات الخام والمنتجات المكررة التي تمر عبرها، فالعرقلة التي حدثت في القناة عطلت نحو 15% من حركة الشحن العالمية، وبالتالي تأخر إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن لناقلات المنتجات البترولية إلى المثلين تقريبا. وأظهرت بيانات رفينيتيف أن أكثر من 30 ناقلة نفط تنتظر في شمال وجنوب القناة للمرور عبرها، فيما قامت عدة سفن أخرى بتحويل مسارها. وخلال عام 2020 مر عبر قناة السويس ما معدله 1.74 مليون برميل يوميا من النفط الخام، و1.54 مليون برميل يوميا من المنتجات المكررة، إلى الشرق منها يتجه زيت الوقود والنفتا وغاز البترول المسال، وإلى الغرب يتجه الديزل ووقود الطائرات.