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بنوك كبرى منكشفة على صندوق متهم بتداولات غير قانونية

وول ستريت

بنوك كبرى منكشفة على صندوق متهم بتداولات غير قانونية

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دبي - العربية.نت

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أكد المدير التنفيذي في بنك مونتريال لإدارة الأصول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فادي خوري، في مقابلة مع "العربية" أن ضوابط الصناديق المالية العائلية تتطلب المزيد من الحوكمة والضوابط في أسواق المال، بخاصة في الأصول غير المدرجة.

وتسببت عمليات بيع ضخمة أطلقها وسطاء ماليون نتيجة لانكشاف صندوق ARCHEGOS للاستثمار إلى خسائر ضخمة للبنوك العالمية ما أدى إلى تراجعات حادة على أسهم بعض الشركات الصينية والأميركية. تأسس صندوق ARCHEGOS لإدارة الثروات في العام 2001 من قبل Bill Hwang. وأجبر Hwang إلى تحويل الصندوق إلى صندوق عائلي في العام 2013 بعد اتهامه من قبل السلطات المالية بتداولات غير قانونية بناء على معلومات داخلية.

وعبر إبرام صفقة مع السلطات اعترف Hwang بالتهم الموجه وقام بدفع غرامة وصلت إلى 60 مليون دولار. بنهاية الأسبوع الماضي تسببت مراكز مكشوفة للصندوق بقيمة تجاوزت 20 مليار دولار إلى عملية بيع محمومة بدأت الجمعة الماضية ولم تتوقف إلى الآن.

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