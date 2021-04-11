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السعودية تحطّم رقماً قياسياً بتكلفة الطاقة.. المتجددة هذه المرة

اقتصاد السعودية

السعودية تحطّم رقماً قياسياً بتكلفة الطاقة.. المتجددة هذه المرة

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دبي - العربية.نت

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أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة في مقابلة مع "العربية" أن افتتاح باكورة مشاريع البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، يجعل السعودية صاحبة أقل تكلفة في إنتاج الطاقة المتجددة، مثلما ظلت تاريخيا صاحبة أقل تكلفة في إنتاج النفط.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية توقيع اتفاقيات 7 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مختلف مناطق المملكة، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة المتعلقة بها.

وتتوزع هذه المشاريع في: المدينة المنورة، سدير، رابغ، القريات، الشعيبة، جدة، رفحاء. وتبلغ إجمالي طاقة هذه المشاريع إضافة إلى محطة سكاكا ومحطة دومة الجندل نحو 3670 ميغاوات.

وستوفر هذه المشاريع ستوفر طاقة كهربائية لـ600 ألف وحدة سكنية، وستخفض نحو 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

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