ماذا قالت قيادات أرامكو عن صفقة الأنابيب؟

- المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو: الصفقة تعزز من رأسمال الشركة وتشكل نقلة في مجال الاستثمار بما يتوافق مع مبادرة برنامج شريك، وسنواصل استكشاف واقتناص الفرص التي تدعم استراتيجيتنا الهادفة لخلق القيمة على المدى الطويل.

- المهندس عبدالعزيز القديمي، النائب الأعلى لرئيس أرامكو للتطوير المؤسسي: الصفقة تضع معيارًا جديدًا لصفقات البنى التحتية في المنطقة والعالم، وتعكس التقدم المحرز في برنامج تحسين الأعمال والمرونة التي تتميز بها أرامكو.

كانت شركة أرامكو السعودية أبرمت صفقة مع ائتلاف بقيادة إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز (إي آي جي)، أحد أبرز المستثمرين العالميين في البنى التحتية في قطاع الطاقة، وذلك لتحقيق القيمة المثلى لأصولها من خلال اتفاقية استئجار وإعادة تأجير متعلقة بشبكة خطوط أنابيب أرامكو السعودية للزيت الخام المركّز.

وعند إتمام الصفقة، ستحصل أرامكو السعودية على متحصلات تُقدّر بحوالي 12.4 مليار دولار، بما يكفل تعزيز مركزها المالي من خلال واحدة من أكبر صفقات البنى التحتية في قطاع الطاقة العالمي.

وتُعد الصفقة امتدادًا لاستراتيجية الشركة المتمثّلة في الاستثمار الأمثل لإمكانات أصولها وتعظيم القيمة لمساهميها، كما تُعزز الدور الذي تضطلع به أرامكو السعودية في تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة للمملكة.