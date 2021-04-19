من أين تحقق الأندية الرياضية العالمية إيراداتها؟

الزميل وحيد المصري من قسم الرياضة في قناة العربية يتحدث حول إيرادات الأندية الأوروبية بعد الجدل المثار حول إنشاء دوري السوبر أو Super League، بهدف تأمين حصة أكبر من الإيرادات تتجاوز العشرة مليارات يورو سنوياً.

ومن المتوقع أن تبلغ عائدات البطولة الجديدة "دوري السوبر الأوروبي" للمسابقة نحو 4.8 مليار دولار من خلال حقوق البث والرعاية، فيما ستحصل الأندية على دفعة ثابتة قدرها 316 مليون دولار سنويا.

لا شك أن خطوة إنشاء دوري السوبر الأوروبي التي أثارت موجة انتقادات واسعة من سلطات كرة القدم ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعتبر بمثابة معركة للسيطرة على الرياضة وعائداتها المربحة.