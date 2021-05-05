كيف تأثرت "جهينة الغذائية" بالتغييرات الأخيرة؟

اعتبرت رئيسة قطاع العلاقات الخارجية في جهينة للصناعات الغذائية، بسنت فؤاد، في مقابلة مع "العربية" أن التغييرات الإدارية لم تؤثر على أداء وخطط الشركة وسير الأعمال.

وتقدمت شركة جهينة للصناعات الغذائية بعدة شكاوى إلى الجهات الرسمية من إجراءات تصفها بأنها "غير مفهومة وغير مبررة"، تضمنت سحب رخص عدد من شاحنات نقل البضائع مما يهددها بخسائر.

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وحذرت جهينة من "نقص منتجات الشركة من الألبان في الأسواق تزامنا مع شهر رمضان، علاوة على الإضرار بالشركة ومصانعها وفروعها والعاملين بها البالغ عددهم نحو 4500 عامل بشكل مباشر ونحو 25 ألفا من العمالة غير المباشرة".

كانت الإجراءات السابقة تشمل التحفظ على سيف الدين صفوان ثابت الرئيس التنفيذي للشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة على ذمة تحقيقات، وذلك عقب التحفظ على والده صفوان ثابت رئيس مجلس الإدارة الأسبق، والذي تقدم باستقالته في يناير في أثناء التحقيقات.