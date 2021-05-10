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أكبر الهجمات الإلكترونية منذ بداية 2021

تكنولوجيا

أكبر الهجمات الإلكترونية منذ بداية 2021

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دبي - العربية.نت

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- أغلق هجوم إلكتروني يوم الجمعة أحد أكبر أنابيب نقل الغاز في الولايات المتحدة Colonial الذي ينقل أكثر من 100 مليون غالون من البنزين والوقود يوميا من هيوستن إلى ميناء نيويورك.

- اختراق البرنامج الخاص بشركة SolarWinds من قبل قراصنة روسيين، وقد عرضت 9 وكالات أميركية للخطر وعشرات المنظمات الخاصة للخطر.

- الاختراق المرتبط بخادم Microsoft Exchange من قبل قراصنة صينيين وقد كشف عشرات الآلاف من الأنظمة للقرصنة في جميع أنحاء العالم.

- هجوم إلكتروني لتسميم إمدادات المياه على محطة لمعالجة المياه في فلوريدا وقد باء بالفشل.

- اقتحام "الأنظمة الكيميائية الحيوية" في مختبر جامعة أكسفورد الذي يدرس 19 Covid.

- قد ترتفع تكلفة الهجمات الإلكترونية إلى 6 تريليونات دولار بنهاية عام 2021 من 3 تريليونات دولار عام 2015. (المصدر: CPO)

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