سوق السعودية تعرف على مكررات ربحية أسهم البتروكيماويات السعودية السعودية تابع متابع الغاء المتابعة تم نسخ الرابط دبي - العربية.نت نشر في: 23 مايو ,2021: 02:17 م GST آخر تحديث: 23 مايو ,2021: 05:05 م GST تم نسخ الرابط نظرة على توقعات المحللين لأداء أسهم البتروكيماويات السعودية.مادة اعلانية سوق السعودية البتروكيماويات اقرأ أيضاً ارتفاع أرباح "التجاري الدولي" الفصلية 20% إلى 2.9 مليار جنيه هيرميس: إتمام شراء حصة بـ "الاستثمار العربي" بالربع الثالث 2021 ماذا تحصد مصر من إنتاج لقاحات "كورونا" لقارة أفريقيا؟ مادة إعلانية