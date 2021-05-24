وسط ضربة كورونا.. هل توفر الجائحة فرصاً للمستثمرين العالميين في الهند؟

وسط موجة غير مسبوقة من فيروس كورونا في الهند قد توفر الجائحة فرصاً للمستثمرين لبناء مراكز بأسعار رخيصة:

- "بلاك روك" تخطط للاستفادة من أي ضعف في الروبية لتعزيز مركزها للمدى الطويل.

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- "بلاك روك": الروبية ستلاقي دعما من تباطؤ النمو الذي سيؤدي إلى تقليص واردات الهند وسيساعد في دعم ميزان الحساب الجاري.

- الروبية أفضل العملات الآسيوية أداء في مايو.

- GW&K لإدارة الاستثمارات تعتزم زيادة حيازتها من الأسهم الهندية بعد التراجعات الأخيرة.

- مؤشر S&P BSE Sensex تراجع 4% منذ الذروة منتصف فبراير لكن يبقى أداؤه أفضل من مؤشر MSCI Asia Pacific المتراجع 7%.

- الصناديق العالمية سحبت 1.5 مليار دولار من أسواق الأسهم الهندية في أبريل مقابل 8.4 مليار دولار في مارس 2020 مع بداية الجائحة.