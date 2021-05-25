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مصر.. منع بيع الأراضي للأفراد في المدن الجديدة

عقارات مصر

مصر.. منع بيع الأراضي للأفراد في المدن الجديدة

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دبي - العربية.نت

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أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارا يقضي بعدم السماح بالتصرف ببيع أراضي البناء للأفراد، وبحسب نص الخطاب الذي تم توجيهه إلى أجهزة المدن الجديدة فإنه تقرر اقتصار الأمر فقط على المطورين العقاريين ومشاريع الجهات الحكومية.

واعتبر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في تطوير مصر أحمد شلبي، في مقابلة مع "العربية" أن مثل هذا القرار سيكون مؤقتا لمعالجة بعض الأخطاء والمساهمة في الحد من المضاربة، وبالتالي لن يؤثر هذا القرار على أسعار العقارات، بما أن المطورين لديهم وحدات معروضة في السوق، لكنه سيساهم في زيادة الطلب على المنتج العقاري المعروض من الدولة والمطورين.

واعتبر أن الاشتراطات الجديدة، يجب أن تشمل مواصفات التشطيب الخارجي للبناء، ومدة التنفيذ تكون ملزمة، ومن هنا يمكن القضاء على الأخطاء والممارسات المضاربية في المناطق الجديدة.

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