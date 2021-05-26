اقتصاد السعودية
تعرف على محطة بوابة البحر الأحمر المشغلة لميناء جدة
محطة بوابة البحر الأحمر:
- قيمة الشركة 3.3 مليار ريال.
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- يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة وشركة Cosco حصة 20% لكل منهما.
- وقعت عقد إسناد مع الهيئة العامة للموانئ في 2019 لمدة 30 عاماً لتطوير الجزء الشمالي من ميناء جدة الإسلامي.
- أصبحت المحطة الجديدة أكبر محطة حاويات في السعودية باستثمارات 6.6 مليار ريال.
- القدرة على مناولة 5.2 مليون حاوية مع وجود 11 مرسى للسفن و3300 متر طول رصيف ميناء و18 مترا عمق رصيف الميناء.
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