.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تعرف على محطة بوابة البحر الأحمر المشغلة لميناء جدة

اقتصاد السعودية

تعرف على محطة بوابة البحر الأحمر المشغلة لميناء جدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

محطة بوابة البحر الأحمر:

- قيمة الشركة 3.3 مليار ريال.

- يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة وشركة Cosco حصة 20% لكل منهما.

- وقعت عقد إسناد مع الهيئة العامة للموانئ في 2019 لمدة 30 عاماً لتطوير الجزء الشمالي من ميناء جدة الإسلامي.

- أصبحت المحطة الجديدة أكبر محطة حاويات في السعودية باستثمارات 6.6 مليار ريال.

- القدرة على مناولة 5.2 مليون حاوية مع وجود 11 مرسى للسفن و3300 متر طول رصيف ميناء و18 مترا عمق رصيف الميناء.

اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟ أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد