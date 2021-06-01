الصين تسمح للأزواج بإنجاب 3 أطفال.. لهذا السبب

أعلنت السلطات الصينية إلغاء الحد الأقصى للإنجاب المحدد بطفلين، والسماح للأزواج بالإنجاب حتى ثلاثة أطفال مع تصاعد المخاطر الاقتصادية بسبب تسارعٍ أكبر من المتوقع للشيخوخة في المجتمع الصيني.

ومن المتوقع أن يرفع القانون الجديد معدلات الولادة في المدن الصغيرة أو ذات المستوى الأدنى للدخل وسط انخفاض تكاليف تربية الأطفال في تلك المدن، بحسب ما ذكره محللو سيتي.

مادة اعلانية

كما أن السياسة الجديدة في الصين من المتوقع أن تعزز أداء الشركات المعنيّة بصناعة منتجات رعاية الأطفال والأمومة، وستؤثر إيجابا على العلامات التجارية المحلية ذات العلاقة، بحسب ما ذكره المحللون.