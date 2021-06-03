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هذه مبررات بقاء النفط فوق مستوى 70 دولاراً إلى نهاية 2021

النفط

هذه مبررات بقاء النفط فوق مستوى 70 دولاراً إلى نهاية 2021

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دبي - العربية.نت

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قال الخبير النفطي محمد الشطي، إنه من المتوقع أن ينتهي العام بنقص في مستوى المخزون النفطي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 73 مليون برميل عن السنوات الماضية، كما أنه من المتوقع أن الطلب سيفوق العرض، وهو الأمر الذي سيدفع أسعار النفط إلى البقاء فوق مستويات الـ 70 دولارا للبرميل خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن المخاطر الوحيدة بالسوق حاليا تتمثل في عودة إيران للسوق النفطية لكن هناك شكوك حالية بشأن هذا الأمر.

وأشار إلى أن أوبك بلس أثبتت نجاحها في إعادة توازن الأسواق، وتعافي الأسعار، والاتجاه العام هو التعاون حتى تتضح الصورة بشأن النفط الإيراني.

وذكر أن السوق استقبل نتائج أوبك بشيء من الأريحية انعكس على أسعار النفط، موضحا أن الأسعار الحالية وتوقعات الطلب تأخذ في الاعتبار الآثار الجانبية من الهند وتايوان.

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